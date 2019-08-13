Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, город москва
МИД России ответило Украине зеркальной меройФото: Антон Белицкий © URA.RU

В ответ на высылку российского дипломата МИД РФ объявил сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — передает «Интерфакс» сообщение российского министерства.

В МИД России отметили, что не получили никаких доказательств вины своего сотрудника, и сказали, что инцидент произошел еще в мае, передает RT. Имена дипломатов не раскрывались.

13 августа СБУ заявила, что во Львовской области раскрыта личность украинского пенсионера, который работал на российские спецслужбы. В заявлении сказано, что информацию о политиках и общественниках, а также вооруженных силах Украины бывший военный передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием. Из-за этого его выслали из страны.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...