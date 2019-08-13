Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

В ответ на высылку российского дипломата МИД РФ объявил сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон грата. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.
«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», — передает «Интерфакс» сообщение российского министерства.
В МИД России отметили, что не получили никаких доказательств вины своего сотрудника, и сказали, что инцидент произошел еще в мае, передает RT. Имена дипломатов не раскрывались.
13 августа СБУ заявила, что во Львовской области раскрыта личность украинского пенсионера, который работал на российские спецслужбы. В заявлении сказано, что информацию о политиках и общественниках, а также вооруженных силах Украины бывший военный передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием. Из-за этого его выслали из страны.