Адмирал назвал «бестолковой акцией» заход украинского корабля в воды России

Заход малого разведывательного корабля в воды России не принес украинской стороне никакой пользы. Такое заявление сделал бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Игорь Касатонов.
По слова адмирала, заходить в зону учений — нормально, хоть и опасно. Однако получить какую-то важную информацию украинскому судну все равно не удалось. «Малый корабль снимает и малую информацию. Акция, конечно, сама по себе бестолковая, рискованная», — добавил он в эфире «Национальной службы новостей».
Утром 27 августа украинский разведывательный корабль «Переяслав» зашел в зону учений Черноморского флота России. Замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко заявил, что судно возвращалось с учений НАТО в Грузии.