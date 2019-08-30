Названо место проведения «Евровидения-2020»

Европейский песенный конкурс в следующем году пройдут в Роттердаме Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает издание La Libre со ссылкой на власти Нидерландов и организаторов песенного конкурса.

«Роттердам — не новичок в „Евровидении“, так как в 2007 году здесь проходил детский песенный конкурс», — отмечает издание. Конкурс в 2020 году пройдет с 12 по 16 мая.

Нидерланды получили право принять у себя «Евровидение» после того, как представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade выиграл конкурс в 2019 году в Тель-Авиве. За право стать городом-хозяином «Евровидения» боролись сразу несколько голландских городов, однако заявка Роттердама оказалась более подготовленной.

Евровидение — международный конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза (ЕВС). Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель, исполняющий песню длительностью не более трех минут, пишет «Ридус».

Во время выступления на сцене должны выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путем голосования телезрителей и жюри. «Евровидение» проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей, напоминает «Национальная служба новостей».