Матвиенко осталась в Совете Федерации до окончания срока Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина, портрет
Валентина Матвиенко останется в парламенте до 2024 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. После текущего назначения срок ее полномочий истечет в 2024 году, когда закончится президентский срок Владимира Путина.

На церемонии инаугурации 18 сентября Беглов напомнил, что, согласно закону, новый губернатор должен в течение суток после вступления в должность наделить полномочиями представителя исполнительной власти в верхней палате парламента. «Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации стала Валентина Ивановна Матвиенко», — приводит РИА «Новости» слова главы региона.

Сенаторские полномочия Матвиенко истекали в сентябре. Она говорила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

На выборах, прошедших 8 сентября, Беглов набрал 64,4% голосов избирателей, напоминает «Национальная служба новостей». Матвиенко работает в Совфеде с 2011 года.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...