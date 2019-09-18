Матвиенко осталась в Совете Федерации до окончания срока Путина

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил полномочиями члена Совета Федерации действующего сенатора от региона Валентину Матвиенко. После текущего назначения срок ее полномочий истечет в 2024 году, когда закончится президентский срок Владимира Путина.
На церемонии инаугурации 18 сентября Беглов напомнил, что, согласно закону, новый губернатор должен в течение суток после вступления в должность наделить полномочиями представителя исполнительной власти в верхней палате парламента. «Несколько минут назад я подписал соответствующее постановление: представителем правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации стала Валентина Ивановна Матвиенко», — приводит РИА «Новости» слова главы региона.
Сенаторские полномочия Матвиенко истекали в сентябре. Она говорила, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на новый срок.
На выборах, прошедших 8 сентября, Беглов набрал 64,4% голосов избирателей, напоминает «Национальная служба новостей». Матвиенко работает в Совфеде с 2011 года.