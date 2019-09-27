Высокопоставленного полицейского обвинили в рассылке интимных фото подчиненным

Подполковника ОМВД по району Щукино (г. Москва) обвиняют в сексуальном домогательстве. Чтобы прекратить харасмент со стороны высокопоставленного офицера, две сотрудницы правоохранительных органов обратились в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии. Одна из женщин предоставила переписку и заявила, что начальник отправлял ей эротические снимки.
«Со слов женщины, шеф принялся атаковать ее сообщениями специфического содержания, сопровождая все интимными фотографиями из Интернета», — передает «Московский комсомолец». Сотрудница полиции также рассказала, что подполковник приглашал ее в кабинет и задавал вопросы личного характера, а после произошел инцидент, вынудивший женщину перевестись в другое подразделение.
Вторая подчиненная также заявила о домогательствах со стороны коллеги. По ее словам, мужчина часто вызывал ее в кабинет и предлагал пообщаться на интимные темы. После многочисленных отказов, полицейский заявил, что такие подчиненные ему не нужны, но пообещал назначить на офицерскую должность, если сотрудница будет «послушной». В противном случае, ей придется уволиться или перевестись.