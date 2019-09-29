Блогер разъяснил заявление МЧС по поводу запрета курения на балконе

Отказ МЧС России от введения запрета курения на балконе является «фирменным стилем» работы любого российского ведомства. Такое мнение высказал общественный деятель и блогер Кирилл Шулика.
«МЧС сообщает, что курить на балконе будет можно. Нельзя будет устраивать пожары из-за окурка. Если он случится, вам отвечать. То есть у нас сначала норму введут, потом подумают и начнут трактовать ровно наоборот от смысла, который они вкладывали изначально. Это фирменный стиль любого нашего ведомства», — написал он в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вступит в силу постановление правительства, запрещающее разводить огонь на балконах жилых помещений. Сообщалось, что нарушением будет являться и курение на балконах. Штрафы за нарушение закона могут достигать пяти тысяч рублей. В Кремле поддержали введение данного наказания. Однако вскоре МЧС уточнили, что закон, запрещающий разводить огонь на балконах и лоджиях, не коснется курильщиков.