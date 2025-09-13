Польша подняла в небо истребители из-за угрозы атаки дронов

Начальник командования Польши поднял в небо истребители
Начальник командования Польши поднял в небо истребители Фото:

Истребители Польши и НАТО были подняты в небо над территорией республики из-за угрозы атаки беспилотников на западе Украины. Об этом информирует оперативное командование Вооруженных сил Польши.

«В связи с угрозой ударов БПЛА в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве началась операция военной авиации», — сказано в сообщении. Новость опубликована на странице командования в социальной сети X (бывший Twitter).

Сообщается, что начальник оперативного командования ВС Польши запустил необходимые процедуры по обеспечению безопасности страны. Он отметил, что в воздушном пространстве подняты польские и натовские самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. Польских граждан призвали сохранять спокойствие и не реагировать на возможный шум и перемещение военной авиации в небе.

