Вандалы в Польше срезали крест с украинской церкви

Посол Украины в Польше Василий Боднар потребовал от властей страны расследовать акт вандализма в украинской греко-католической церкви в Легнице, где неизвестные срезали крест. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией).
«Неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола церкви Успения Пресвятой Богородицы накануне праздника Воздвижения Креста Господня»,— уточнил Боднар. Также он выразил «беспокойство и возмущение украинской общины в Польше».
Посольство направило ноту в МИД Польши, а генконсульство во Вроцлаве обратилось в правоохранительные органы с требованием найти и наказать виновных. Боднар призвал польских партнеров «реагировать на антиукраинские тенденции».
Польская сторона пока не прокомментировала инцидент. Церковь в Легнице является важным духовным центром для украинской диаспоры в регионе.
Ранее власти города Плоты на северо-западе Польши демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов. Об этом сообщается на официальном youtube-канале польского Института национальной памяти, который вел прямую трансляцию с места события.
