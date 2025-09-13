Вандалы в Польше срезали крест с украинской церкви

Посол Украины в Польше потребовал расследовать повреждение церкви в Легнице
Неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола церкви Успения Пресвятой Богородицы
Неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола церкви Успения Пресвятой Богородицы

Посол Украины в Польше Василий Боднар потребовал от властей страны расследовать акт вандализма в украинской греко-католической церкви в Легнице, где неизвестные срезали крест. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией).

«Неизвестные повредили крышу и срезали крест с главного купола церкви Успения Пресвятой Богородицы накануне праздника Воздвижения Креста Господня»,— уточнил Боднар. Также он выразил «беспокойство и возмущение украинской общины в Польше».

Посольство направило ноту в МИД Польши, а генконсульство во Вроцлаве обратилось в правоохранительные органы с требованием найти и наказать виновных. Боднар призвал польских партнеров «реагировать на антиукраинские тенденции».

Польская сторона пока не прокомментировала инцидент. Церковь в Легнице является важным духовным центром для украинской диаспоры в регионе.

Ранее власти города Плоты на северо-западе Польши демонтировали памятник польско-советскому братству по оружию, который был установлен в честь освобождения города от фашистов. Об этом сообщается на официальном youtube-канале польского Института национальной памяти, который вел прямую трансляцию с места события.

