Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал замгендиректора авиакомпании «Аэрофлот» по правовым вопросам Владимира Александрова, которого обвиняют в хищении 250 млн рублей. Ранее сообщалось, что 1 октября в офисе авиакомпании проходили обыски.
«Избрать Александрову меру пресечения в виде содержания под стражей», — цитирует постановление судьи Наталии Дударь ТАСС. Об аресте Александрова ходатайствовало следствие, хотя прокуратура просила отправить его под домашний арест. Накануне стало известно, что замгендиректора «Аэрофлота» обвиняют в заключении контрактов с фирмами, в которых работали его знакомые.
В авиакомпании на запрос «URA.RU» ответили, что они воздерживаются от комментариев в интересах следствия. «Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств», — добавили в пресс-службе.
Фигурантами уголовного дела, помимо Александрова, стали еще три человека, сообщают СМИ. Все они обвиняются в мошенничестве на крупную сумму, совершенном организованной группой. По имеющейся информации, с 2015 по 2016 год обвиняемые заключали договоры на оказание юридической помощи авиакомпании. В результате они присвоили себе порядка 250 млн рублей.