Анастасия Волочкова рассказал, что в дождливые дни спасется светлыми эмоциямиФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram
Балерина Анастасия Волочкова показала гостиную в своем доме. Фотографию вычурно оформленной комнаты она опубликовала на своей странице в Instagram.
«В эти дождливые дни спасением является красота и уют дома и, конечно, светлые эмоции», — подписала фотографию балерина. Гостиная в доме Волочковой украшена коврами, колоннами, камином и большим портретом самой балерины.
Ранее Волочкова уже показывала часть своей гостиной. Однако на этот раз она продемонстрировала подписчикам комнату целиком.
Не так давно артистка стала гостем шоу «Битва экстрасенсов», напоминает «Дни.ру». Балерина была героем испытания «Мистер Х», в котором участники шоу должны угадать, кто находится перед ними.