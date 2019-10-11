Ученые нашли новую причину возникновения рака

Питание в фастфудах может способствовать развитию рака Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Фастфуд и готовая еда в упаковках может способствовать развитию онкологических заболеваний, поскольку в таких продуктах содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФАС). Такой вывод сделали специалисты американской некоммерческой организации Silent Spring Institute.

В исследовании приняли участие больше 10 тысяч человек, которые рассказывали специалистам, чем они питались последние сутки, семь дней, 30 дней и 12 месяцев. Параллельно они сдавали кровь на выявление различных веществ, которые относятся к ПФАС.

«Люди, которые потребляли больше фастфуда или чаще ели в ресторанах, в том числе пиццерии, как правило, имеют более высокий уровень ПФАС в своем теле», — пишет портал MedicalXpress со ссылкой на исследование. Помимо рака указанные химические вещества могут привести к заболеванию щитовидной железы и проблемам с иммунитетом.