Власти задумались о продаже активов «Почты России» и «Аэрофлота»

В новый план приватизации на 2020—2022 годы могут войти такие компании, как «Почта России», Росгеология, аэропорт «Шереметьво» и «Аэрофлот». Полный список был представлен на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Помимо вышеперечисленных компаний, в перечне также оказались Дом.РФ, Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), Россельхозбанк, Зарубежнефть, РЖД, Государственная транспортная лизинговая компания, Россети, РусГидро и другие.
«Федеральный чиновник, знакомый с ситуацией, пояснил, что речь шла не только об отчуждении конкретных компаний, но и их дочерних предприятий или имущества», — пишет газета «Известия». Реализация активов, как пояснили в Минфине, требуется не столько ради доходов бюджета, сколько для снижения доли государства в экономике.
При этом, как напоминает издание, предыдущий план приватизации (2017-2019) в части продажи крупные компаний выполнен не был. Тогда власти пытались продать акции ВТБ, Сбербанка, «Алроса», Совкомфлота и т. д. Опрошенные газетой эксперты не исключают, что проблемы с покупателями будут и на этот раз, поскольку зарубежных инвестором могут не допустить, в российские бизнесмены не хотят вкладываться в крупные проекты в РФ.