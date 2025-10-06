Путин присвоил генпрокурору Гуцану высший чин юстиции

Президент России Владимир Путин присвоил генеральному прокурору Александру Гуцану высший классный чин действительного государственного советника юстиции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Присвоить классный чин действительного государственного советника юстиции Генеральному прокурору Российской Федерации Гуцану Александру Владимировичу», — говорится в официальном сообщении на портале. В тексте указа уточняется, что решение о присвоении чина принято в соответствии с федеральным законодательством. Документ вступает в силу со дня подписания.
Чин действительного государственного советника юстиции относится к высшему классу прокурорских званий и приравнивается к воинскому званию генерал армии. Александр Гуцан возглавил Генпрокуратуру РФ в сентябре 2025 года, сменив на этом посту Игоря Краснова. До назначения Гуцан занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а ранее работал заместителем генерального прокурора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.