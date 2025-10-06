Мужчина, планировавший теракт в Пятигорске, арестован на 2 месяца

Подозреваемого арестовали на два месяца
Подозреваемого арестовали на два месяца

Мужчина, подозреваемый в подготовке теракта в синагоге Пятигорска, заключен под стражу на срок два месяца. Об этом сообщили в городском суде. Ранее он раскаялся в содеянном.

