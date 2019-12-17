Депутаты Госдумы оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

В Госдуме считают, что России нужно развивать экономику, чтобы стать могущественнее США Фото: Официальный сайт Президента РФ

Сразу несколько депутатов Госдумы прокомментировали второе место России в списке самых могущественных государств, который опубликовало американское издание U.S. News. В рейтинге РФ отстает только от США.

Положение России в топе оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, который считает, что первая тройка «действительно очевидна», однако РФ нужно работать, чтобы закрепить свой статус. «Конечно, было бы важно сохранить эту позицию России в тройке ведущих держав. Для этого нам предстоит поработать над укреплением своих социально-экономических возможностей», — отметил депутат в разговоре с RT. Политик уточнил, у что РФ есть экономический потенциал, позволяющий влиять на различные мировые процессы.

Также на публикацию рейтинга отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, который согласился с объективностью топа. «На мой взгляд это правильно. Известно, что в США самая большая армия, большое экономическое влияние и другие показатели», — заявил агентству Nation News депутат.

Политик отметил, что у России также есть необходимые военные ресурсы и политическое влияние, однако для претензий на первое место необходимо развивать собственную экономику. «России необходимо вкладывать больше средств в развитие территорий, научно-технического и экономического потенциалов. Это в свою очередь позволит нарастить политическое и военно-техническое влияние», — подытожил Морозов.

Ранее издание U.S. News опубликовало рейтинг, в котором США, Россия и Китай вошли в тройку самых могущественных стран мира.