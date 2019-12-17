Соловьев жестко ответил на обещание украинского журналиста Гордона лишить РФ Крыма и Курил

Владимир Соловьев назвал Дмитрия Гордону нацистом и русофобом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который сказал, что в будущем у России заберут Крым, Курильские острова и другие территории.

В эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий продемонстрировал отрывок видео Гордона, который заявил, что Москва «забрала у Киева то, что «плохо лежало». «Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву», — отметил Гордон (цитата по РИА «Новости»). При этом украинский журналист сказал, что у РФ также заберут Курилы, Калининградскую область, Карелию и многие другие территории.

Комментируя это заявление, Соловьев назвал украинского коллегу нацистом, русофобом, который «позорит прекрасную фамилию», и человеком, без которого нельзя было бы создать образ «столь омерзительного представителя политического класса Украины».