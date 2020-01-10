Трамп назвал США защитниками Европы от России

Дональд Трамп считает, что страны НАТО его невзлюбили Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп заявил, что США защищает Европу от России. Он отметил, что страны НАТО невзлюбили его за требования увеличить расходы на оборону.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Огайо. По его словам, расходы стран, входящих в НАТО, снижаются многие годы. При этом американский лидер потребовал у них заплатить США, сообщают РИА «Новости». По данным издания, Трамп отметил, что из-за этого требования страны Европы его невзлюбили.

Лидер США довольно часто обвиняет страны Европы в малых расходах на оборону. Трампу удалось добиться изменения ситуации, но теперь Европе придется направлять на оборону более 130 миллиардов долларов в год, передает RT.