Помощник Путина заявил, что у России накопилось много вопросов к Пашиняну

Ушаков: у России есть много вопросов к Пашиняну, надеемся, что они будут решены
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на решение вопросов после встречи лидеров России и Армении Фото:

У России есть много вопросов к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге.

«Ожидается, что встреча с Пашиняном будет содержательная, накопилось много вопросов… Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Сократились контакты между нашими странами на различных уровнях, раздается критика в адрес России и ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ, страна хочет полностью отказаться от участия», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ушаков отметил, что сейчас Армения разворачивается в сторону Запада. По его словам, личной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна не было с конца декабря 2023 года. После новых переговоров Москва ожидает важные решения.

Ранее Пашинян отказался от поездки в Россию 7 мая. Таким образом, его не будет на церемонии инаугурации Владимира Путина, передает МК.RU.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что между Россией и его страной существуют некоторые проблемы. По его словам, диалог между сторонами присутствует. Более подробно про разногласия Армении и РФ — в материале URA.RU.

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У России есть много вопросов к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге. «Ожидается, что встреча с Пашиняном будет содержательная, накопилось много вопросов… Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Сократились контакты между нашими странами на различных уровнях, раздается критика в адрес России и ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ, страна хочет полностью отказаться от участия», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ушаков отметил, что сейчас Армения разворачивается в сторону Запада. По его словам, личной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна не было с конца декабря 2023 года. После новых переговоров Москва ожидает важные решения. Ранее Пашинян отказался от поездки в Россию 7 мая. Таким образом, его не будет на церемонии инаугурации Владимира Путина, передает МК.RU. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что между Россией и его страной существуют некоторые проблемы. По его словам, диалог между сторонами присутствует. Более подробно про разногласия Армении и РФ — в материале URA.RU.
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Ссылки по теме
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