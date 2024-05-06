Помощник Путина заявил, что у России накопилось много вопросов к Пашиняну

Ушаков: у России есть много вопросов к Пашиняну, надеемся, что они будут решены

06 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Юрий Ушаков заявил, что Россия надеется на решение вопросов после встречи лидеров России и Армении Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС У России есть много вопросов к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге. «Ожидается, что встреча с Пашиняном будет содержательная, накопилось много вопросов… Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Сократились контакты между нашими странами на различных уровнях, раздается критика в адрес России и ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ, страна хочет полностью отказаться от участия», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ушаков отметил, что сейчас Армения разворачивается в сторону Запада. По его словам, личной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна не было с конца декабря 2023 года. После новых переговоров Москва ожидает важные решения. Ранее Пашинян отказался от поездки в Россию 7 мая. Таким образом, его не будет на церемонии инаугурации Владимира Путина, передает МК.RU . Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что между Россией и его страной существуют некоторые проблемы. По его словам, диалог между сторонами присутствует. Более подробно про разногласия Армении и РФ — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У России есть много вопросов к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге. «Ожидается, что встреча с Пашиняном будет содержательная, накопилось много вопросов… Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. Сократились контакты между нашими странами на различных уровнях, раздается критика в адрес России и ОДКБ. Армения де-факто заморозила свое участие в ОДКБ, страна хочет полностью отказаться от участия», — заявил Юрий Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ушаков отметил, что сейчас Армения разворачивается в сторону Запада. По его словам, личной встречи президента России Владимира Путина и Пашиняна не было с конца декабря 2023 года. После новых переговоров Москва ожидает важные решения. Ранее Пашинян отказался от поездки в Россию 7 мая. Таким образом, его не будет на церемонии инаугурации Владимира Путина, передает МК.RU. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что между Россией и его страной существуют некоторые проблемы. По его словам, диалог между сторонами присутствует. Более подробно про разногласия Армении и РФ — в материале URA.RU.