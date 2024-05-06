Сыну замминистра МВД РФ назначили срок

06 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Сын замминистра внутренних дел отправится в колонию на 7 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Денис Зубов, сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова, приговорен к семи годам лишения свободы и крупному штрафу. Решение озвучено в зале суда, информацию передал корреспондент. «Зубову назначили меру наказания в виде семи лет лишения свободы и штраф в размере 18 млн рублей», — сообщил корреспондент РЕН ТВ. Вместе с Зубовым на скамье подсудимых находились президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор нефтебазы «МО НТП» Василий Ермаков, которые также были приговорены к лишению свободы и значительным штрафам. По информации телеканала, подсудимые планировали обеспечить себе защиту со стороны регионального УФСБ за крупное денежное вознаграждение. Они были задержаны во время попытки передать взятку сотруднику службы, который действовал под прикрытием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Денис Зубов, сын заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова, приговорен к семи годам лишения свободы и крупному штрафу. Решение озвучено в зале суда, информацию передал корреспондент. «Зубову назначили меру наказания в виде семи лет лишения свободы и штраф в размере 18 млн рублей», — сообщил корреспондент РЕН ТВ. Вместе с Зубовым на скамье подсудимых находились президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор нефтебазы «МО НТП» Василий Ермаков, которые также были приговорены к лишению свободы и значительным штрафам. По информации телеканала, подсудимые планировали обеспечить себе защиту со стороны регионального УФСБ за крупное денежное вознаграждение. Они были задержаны во время попытки передать взятку сотруднику службы, который действовал под прикрытием.