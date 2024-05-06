Гладков предложил изменить тактику защиты Белгородской области от Украины

Необходимо усилить защиту объектов в Белгородской области, используя средства радиоэлектронной борьбы. Такое предложение высказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом», — сказал Гладков во время совещания правительства, передает РИА Новости. Он добавил, что ВСУ изменили тактику и начинают массированные атаки по местным жителям, поэтому необходимо установить четкие рекомендации.
Ранее в результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU рассказывало о том, что известно о произошедшем.
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