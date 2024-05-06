Гладков предложил изменить тактику защиты Белгородской области от Украины

Гладков предложил защитить Белгородскую область средствами РЭБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
ВСУ изменили тактику и начинают массированные атаки по местным жителям, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Необходимо усилить защиту объектов в Белгородской области, используя средства радиоэлектронной борьбы. Такое предложение высказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом», — сказал Гладков во время совещания правительства, передает РИА Новости. Он добавил, что ВСУ изменили тактику и начинают массированные атаки по местным жителям, поэтому необходимо установить четкие рекомендации.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU рассказывало о том, что известно о произошедшем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Необходимо усилить защиту объектов в Белгородской области, используя средства радиоэлектронной борьбы. Такое предложение высказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом», — сказал Гладков во время совещания правительства, передает РИА Новости. Он добавил, что ВСУ изменили тактику и начинают массированные атаки по местным жителям, поэтому необходимо установить четкие рекомендации. Ранее в результате атаки дронов ВСУ на два автомобиля в Белгородской области погибли шесть человек, еще 35 получили ранения. URA.RU рассказывало о том, что известно о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...