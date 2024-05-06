В МИД объяснили, зачем Россия проводит учения по нестратегическому ядерному оружию

МИД: учения России остудят горячие головы на Западе
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Россия проводит учения по нестратегическому ядерному оружию из-за действий Запада Фото:

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России.

«В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте. Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту.

В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие.

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Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России. «В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте. Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту. В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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