В МИД объяснили, зачем Россия проводит учения по нестратегическому ядерному оружию

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России.
«В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте. Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту.
В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие.
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Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России. «В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте. Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту. В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие.