В МИД объяснили, зачем Россия проводит учения по нестратегическому ядерному оружию

МИД: учения России остудят горячие головы на Западе

06 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Россия проводит учения по нестратегическому ядерному оружию из-за действий Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России. «В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте . Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту. В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, которые проводит Россия, связаны с заявлениями и действиями Запада, они остудят их «горячие головы». Действия НАТО нагнетают силовое давление на РФ и создают дополнительные угрозы для страны. Об этом сообщает МИД России. «В связи с предстоящим проведением российскими военными учений по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия отмечаем, что данное мероприятие следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений западных официальных лиц. <…> Рассчитываем, что данное мероприятие остудит „горячие головы“ в западных столицах», — передает МИД на своем сайте. Также учения проводятся в связи с действиями стран-членов НАТО, которые направлены на нагнетание силового давления и создание угроз безопасности для РФ в привязке к украинскому конфликту. В МИД РФ отметили, что в первую очередь речь идет о поддержке и оказании содействия террористическим акциям, направленных против России. Они осуществляются Киевом, который использует западное продвинутое оружие.