Что произошло с летевшим из Москвы самолетом, который подал сигнал тревоги

ТАСС: в самолете Москва — Оренбург произошла разгерметизация кабины пилотов
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, кабина самолета, кабина пилота
Ранее экипажAirbus A-321 подал сигнал тревоги Фото:

Причиной, по которой самолет Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги, стала разгерметизация кабины пилотов. Об этом сообщили в авиаслужбах.

«Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва — Оренбург», — заявили в авислужбах. Информацию передает ТАСС.

Ранее Airbus A-321 пропал с радаров. До этого он подал сигнал тревоги. После обнаружения неполадок самолет некоторое время летел в сторону Нижнего Новгорода. Спустя время было решено посадить его в московском аэропорту «Шереметьево». Судно принадлежит компании Nordwind. Ориентировочное время посадки: 15:10 по московскому времени. Однако самолет сел раньше, в 15:05, как написал в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Причиной, по которой самолет Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги, стала разгерметизация кабины пилотов. Об этом сообщили в авиаслужбах. «Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва — Оренбург», — заявили в авислужбах. Информацию передает ТАСС. Ранее Airbus A-321 пропал с радаров. До этого он подал сигнал тревоги. После обнаружения неполадок самолет некоторое время летел в сторону Нижнего Новгорода. Спустя время было решено посадить его в московском аэропорту «Шереметьево». Судно принадлежит компании Nordwind. Ориентировочное время посадки: 15:10 по московскому времени. Однако самолет сел раньше, в 15:05, как написал в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
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