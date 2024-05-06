Что произошло с летевшим из Москвы самолетом, который подал сигнал тревоги

ТАСС: в самолете Москва — Оренбург произошла разгерметизация кабины пилотов

06 мая 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Ранее экипажAirbus A-321 подал сигнал тревоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной, по которой самолет Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги, стала разгерметизация кабины пилотов. Об этом сообщили в авиаслужбах. «Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва — Оренбург», — заявили в авислужбах. Информацию передает ТАСС. Ранее Airbus A-321 пропал с радаров. До этого он подал сигнал тревоги. После обнаружения неполадок самолет некоторое время летел в сторону Нижнего Новгорода. Спустя время было решено посадить его в московском аэропорту «Шереметьево». Судно принадлежит компании Nordwind. Ориентировочное время посадки: 15:10 по московскому времени. Однако самолет сел раньше, в 15:05, как написал в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причиной, по которой самолет Airbus A-321 рейсом Москва — Оренбург подал сигнал тревоги, стала разгерметизация кабины пилотов. Об этом сообщили в авиаслужбах. «Разгерметизация кабины пилотов стала причиной возвращения самолета Москва — Оренбург», — заявили в авислужбах. Информацию передает ТАСС. Ранее Airbus A-321 пропал с радаров. До этого он подал сигнал тревоги. После обнаружения неполадок самолет некоторое время летел в сторону Нижнего Новгорода. Спустя время было решено посадить его в московском аэропорту «Шереметьево». Судно принадлежит компании Nordwind. Ориентировочное время посадки: 15:10 по московскому времени. Однако самолет сел раньше, в 15:05, как написал в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.