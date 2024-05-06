Венгрия отказалась выдавать Киеву сбежавших от мобилизации украинцев

06 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Венгрия обеспечит беженцам из Украины любую помощь, заявил Шемьен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия отказалась выдавать Украине беженцев, которые бежали из страны в связи со всеобщей мобилизацией, сообщил вице-премьер страны Жольт Шемьен. Он добавил, что украинцы получат в Венгрии всю необходимую помощь. «Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинских властей, призыву на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», — передает ATV слова Шемьена. Он добавил, что в Венгрии каждый украинский беженец находится в безопасности, он также получает всю необходимую помощь. В свою очередь, глава МВД федеральной земли Гессен (ФРГ) Роман Посек сообщил, что Германия не собирается спасать беженцев с Украины от призыва в армию. Он не видит для этого достаточно оснований, хотя ранее украинцы с просроченными паспортами обратились в ведомство с просьбой выдать им замену документов. Кроме того, он добавил, что ФРГ нужно подумать о том, какими образом она может помочь Киеву набрать достаточное количество людей для армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Венгрия отказалась выдавать Украине беженцев, которые бежали из страны в связи со всеобщей мобилизацией, сообщил вице-премьер страны Жольт Шемьен. Он добавил, что украинцы получат в Венгрии всю необходимую помощь. «Мы не расследуем, подлежит ли человек, по мнению украинских властей, призыву на военную службу или нет. Исходя из принципов гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», — передает ATV слова Шемьена. Он добавил, что в Венгрии каждый украинский беженец находится в безопасности, он также получает всю необходимую помощь. В свою очередь, глава МВД федеральной земли Гессен (ФРГ) Роман Посек сообщил, что Германия не собирается спасать беженцев с Украины от призыва в армию. Он не видит для этого достаточно оснований, хотя ранее украинцы с просроченными паспортами обратились в ведомство с просьбой выдать им замену документов. Кроме того, он добавил, что ФРГ нужно подумать о том, какими образом она может помочь Киеву набрать достаточное количество людей для армии.