РИАН: пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили

Госдума назначила дополнительное заседание на 10 мая
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Пленарное заседание Госдумы, запланированное на 8 мая, отменено, а вместо этого будет назначено дополнительное заседание на 10 мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания, передает источник в Госдуме.
«Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости.
Причины отмены заседания не указываются. Оно перенесено на 10 мая.
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