РИАН: пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили

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Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
Госдума назначила дополнительное заседание на 10 мая Фото:
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Инаугурация президента России

Пленарное заседание Госдумы, запланированное на 8 мая, отменено, а вместо этого будет назначено дополнительное заседание на 10 мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания, передает источник в Госдуме.

«Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости.

Причины отмены заседания не указываются. Оно перенесено на 10 мая.

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Пленарное заседание Госдумы, запланированное на 8 мая, отменено, а вместо этого будет назначено дополнительное заседание на 10 мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания, передает источник в Госдуме. «Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Причины отмены заседания не указываются. Оно перенесено на 10 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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