РИАН: пленарное заседание Госдумы 8 мая отменили

06 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Госдума назначила дополнительное заседание на 10 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Пленарное заседание Госдумы, запланированное на 8 мая, отменено, а вместо этого будет назначено дополнительное заседание на 10 мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания, передает источник в Госдуме. «Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Причины отмены заседания не указываются. Оно перенесено на 10 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пленарное заседание Госдумы, запланированное на 8 мая, отменено, а вместо этого будет назначено дополнительное заседание на 10 мая. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале заседания, передает источник в Госдуме. «Володин в начале заседания ГД сообщил о принятом решении отменить пленарное заседание Госдумы 8 мая», — сообщил источник. Его слова передает РИА Новости. Причины отмены заседания не указываются. Оно перенесено на 10 мая.