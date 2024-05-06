МЧС экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье

06 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Температура в Подмосковье опустится до минус четырех градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU МЧС России экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье, которые ожидаются в ночь на 7 мая. Температура понизится до минус четырех градусов. Об этом сообщает областной главк МЧС. «В ночные и утренние часы 7 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до минус четырех градусов», — передает ТАСС информацию из МЧС РФ. В министерстве порекомендовали тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и астмы, не выходить на улицу без надобности. В свою очередь, водителям следует снизить скорость и отказаться от лишних опережений, перестроений и обгонов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 Мая. В эту дату температура воздуха составит от минус двух до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет до шести — одиннадцати градусов, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС России экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье, которые ожидаются в ночь на 7 мая. Температура понизится до минус четырех градусов. Об этом сообщает областной главк МЧС. «В ночные и утренние часы 7 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до минус четырех градусов», — передает ТАСС информацию из МЧС РФ. В министерстве порекомендовали тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и астмы, не выходить на улицу без надобности. В свою очередь, водителям следует снизить скорость и отказаться от лишних опережений, перестроений и обгонов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 Мая. В эту дату температура воздуха составит от минус двух до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет до шести — одиннадцати градусов, передает «Национальная служба новостей».