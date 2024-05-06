МЧС экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье

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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
Температура в Подмосковье опустится до минус четырех градусов Фото:

МЧС России экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье, которые ожидаются в ночь на 7 мая. Температура понизится до минус четырех градусов. Об этом сообщает областной главк МЧС.

«В ночные и утренние часы 7 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до минус четырех градусов», — передает ТАСС информацию из МЧС РФ. В министерстве порекомендовали тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и астмы, не выходить на улицу без надобности. В свою очередь, водителям следует снизить скорость и отказаться от лишних опережений, перестроений и обгонов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 Мая. В эту дату температура воздуха составит от минус двух до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет до шести — одиннадцати градусов, передает «Национальная служба новостей».

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МЧС России экстренно предупредило о заморозках в Подмосковье, которые ожидаются в ночь на 7 мая. Температура понизится до минус четырех градусов. Об этом сообщает областной главк МЧС. «В ночные и утренние часы 7 мая местами на территории Московской области ожидаются заморозки до минус четырех градусов», — передает ТАСС информацию из МЧС РФ. В министерстве порекомендовали тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний и астмы, не выходить на улицу без надобности. В свою очередь, водителям следует снизить скорость и отказаться от лишних опережений, перестроений и обгонов. Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд спрогнозировал мокрый снег в Москве на 9 Мая. В эту дату температура воздуха составит от минус двух до плюс трех градусов ночью, днем потеплеет до шести — одиннадцати градусов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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