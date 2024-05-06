Песков рассказал о закрытом разговоре Путина и Мишустина

Путин встретился с Мишустиным до начала совещания правительства

06 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин поблагодарил президента за наставничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед началом общей встречи. Информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с информационным агентством ТАСС. На вопрос будет ли отдельная встреча, Песков сообщил ТАСС следующее: «У них была беседа до встречи с правительством». Факт беседы подтверждают кадры трансляции на телеканале «Россия 24», где члены правительства ожидают высокопоставленных руководителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед началом общей встречи. Информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с информационным агентством ТАСС. На вопрос будет ли отдельная встреча, Песков сообщил ТАСС следующее: «У них была беседа до встречи с правительством». Факт беседы подтверждают кадры трансляции на телеканале «Россия 24», где члены правительства ожидают высокопоставленных руководителей.