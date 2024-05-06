Песков рассказал о закрытом разговоре Путина и Мишустина

Путин встретился с Мишустиным до начала совещания правительства
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин поблагодарил президента за наставничество Фото:

Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед началом общей встречи. Информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с информационным агентством ТАСС.

На вопрос будет ли отдельная встреча, Песков сообщил ТАСС следующее: «У них была беседа до встречи с правительством». Факт беседы подтверждают кадры трансляции на телеканале «Россия 24», где члены правительства ожидают высокопоставленных руководителей.

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Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед началом общей встречи. Информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с информационным агентством ТАСС. На вопрос будет ли отдельная встреча, Песков сообщил ТАСС следующее: «У них была беседа до встречи с правительством». Факт беседы подтверждают кадры трансляции на телеканале «Россия 24», где члены правительства ожидают высокопоставленных руководителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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