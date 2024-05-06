Песков рассказал о закрытом разговоре Путина и Мишустина

Михаил Мишустин поблагодарил президента за наставничество
Президент России Владимир Путин пообщался в кулуарах правительства с премьер-министром Михаилом Мишустиным перед началом общей встречи. Информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с информационным агентством ТАСС.
На вопрос будет ли отдельная встреча, Песков сообщил ТАСС следующее: «У них была беседа до встречи с правительством». Факт беседы подтверждают кадры трансляции на телеканале «Россия 24», где члены правительства ожидают высокопоставленных руководителей.
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