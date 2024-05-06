Путин: противники не смогли разрушить Россию изнутри

06 мая 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Путин встретился с правительством, которое уходит в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономическая агрессия со стороны Запада в отношении России была направлена на разрушение экономики страны, однако правительство смогло преодолеть эти вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами кабинета министров, которое уходит в отставку. «Бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но, прежде всего, экономически», — сказал глава государства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что санкции были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно обратный ожидаемому», — резюмировал российский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экономическая агрессия со стороны Запада в отношении России была направлена на разрушение экономики страны, однако правительство смогло преодолеть эти вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами кабинета министров, которое уходит в отставку. «Бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но, прежде всего, экономически», — сказал глава государства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что санкции были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно обратный ожидаемому», — резюмировал российский лидер.