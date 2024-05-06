Путин: противники не смогли разрушить Россию изнутри

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Путин встретился с правительством, которое уходит в отставку Фото:

Экономическая агрессия со стороны Запада в отношении России была направлена на разрушение экономики страны, однако правительство смогло преодолеть эти вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами кабинета министров, которое уходит в отставку.

«Бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но, прежде всего, экономически», — сказал глава государства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Путин добавил, что санкции были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно обратный ожидаемому», — резюмировал российский лидер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экономическая агрессия со стороны Запада в отношении России была направлена на разрушение экономики страны, однако правительство смогло преодолеть эти вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами кабинета министров, которое уходит в отставку. «Бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но, прежде всего, экономически», — сказал глава государства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что санкции были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно обратный ожидаемому», — резюмировал российский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...