Путин: противники не смогли разрушить Россию изнутри

Экономическая агрессия со стороны Запада в отношении России была направлена на разрушение экономики страны, однако правительство смогло преодолеть эти вызовы. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с членами кабинета министров, которое уходит в отставку.
«Бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно. И мы с вами хорошо знаем, какова была цель — разрушить Россию изнутри, и не только политически, но, прежде всего, экономически», — сказал глава государства. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Путин добавил, что санкции были призваны создать проблемы на производствах, вызвать массовую безработицу и привести к закрытию предприятий и различных отраслей. «Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось, результат оказался ровно обратный ожидаемому», — резюмировал российский лидер.
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