Кириенко проверил, как Макеевка восстанавливается после ударов ВСУ. Видео

06 мая 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко также встретился с волонтерами Народного фронта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Макеевку и встретился с волонтерами. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, который и рассказал о визите, Кириенко проверил, как восстанавливаются культурные объекты после обстрелов ВСУ. «С Сергеем Кириенко осмотрели несколько учреждений культуры, в том числе Дворец детского творчества в Макеевке. В нем уже идет ремонт фасада, предстоят внутренние работы», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Он отметил, что также был проверен ход ремонтных работ в Доме культуры в селе Бирюки. По словам главы ДНР, здание получило вторую жизнь. За последние 10 лет в республике наблюдается высокий интерес к культуре. Важно обеспечить доступность и современное состояние культурных учреждений для всех жителей. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив в прошлом году были оснащены 237 учреждений и отремонтированы 47 объектов. В текущем году в рамках планируется ремонт 32 учреждений и оснащение 63 объектов, уточнил Пушилин. Также Кириенко и глава ДНР посетили макеевский лицей №2. Он в марте 2022 году подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Все восстановительные работы были завершены к началу учебного года. В этом особую роль сыграл ХМАО, написал глава ДНР в своем telegram-канале . Директор Юлия Юрьева продемонстрировала обновленный пищеблок и специализированные кабинеты, а также рассказала о работе по созданию новой спортивной площадки. Лицей преобразился в современное образовательное учреждение, комфортное для учеников и учителей. В прошлом году в 170 школах проводились ремонтные работы при поддержке региона-шефа ХМАО и ППК «Единый заказчик». На текущий год запланирован ремонт еще в 70 школах, благодаря чему все больше учебных заведений республики начинают соответствовать высоким российским стандартам, отметил Пушилин. После Кириенко и Пушилин встретились с волонтерами Народного фронта. Они уже 52 раза побывали в Авдеевке с гуманитарной миссией. Местные жители каждый раз ждут встречи с ними, им доверяют. Активисты организации во всех подробностях и теплотой рассказали Кириенко истории. Несмотря на обстрелы, волонтеры всегда помогают жителям Авдеевки, отметил Пушилин в другой публикации . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Макеевку и встретился с волонтерами. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, который и рассказал о визите, Кириенко проверил, как восстанавливаются культурные объекты после обстрелов ВСУ. «С Сергеем Кириенко осмотрели несколько учреждений культуры, в том числе Дворец детского творчества в Макеевке. В нем уже идет ремонт фасада, предстоят внутренние работы», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Он отметил, что также был проверен ход ремонтных работ в Доме культуры в селе Бирюки. По словам главы ДНР, здание получило вторую жизнь. За последние 10 лет в республике наблюдается высокий интерес к культуре. Важно обеспечить доступность и современное состояние культурных учреждений для всех жителей. Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив в прошлом году были оснащены 237 учреждений и отремонтированы 47 объектов. В текущем году в рамках планируется ремонт 32 учреждений и оснащение 63 объектов, уточнил Пушилин. Также Кириенко и глава ДНР посетили макеевский лицей №2. Он в марте 2022 году подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Все восстановительные работы были завершены к началу учебного года. В этом особую роль сыграл ХМАО, написал глава ДНР в своем telegram-канале. Директор Юлия Юрьева продемонстрировала обновленный пищеблок и специализированные кабинеты, а также рассказала о работе по созданию новой спортивной площадки. Лицей преобразился в современное образовательное учреждение, комфортное для учеников и учителей. В прошлом году в 170 школах проводились ремонтные работы при поддержке региона-шефа ХМАО и ППК «Единый заказчик». На текущий год запланирован ремонт еще в 70 школах, благодаря чему все больше учебных заведений республики начинают соответствовать высоким российским стандартам, отметил Пушилин. После Кириенко и Пушилин встретились с волонтерами Народного фронта. Они уже 52 раза побывали в Авдеевке с гуманитарной миссией. Местные жители каждый раз ждут встречи с ними, им доверяют. Активисты организации во всех подробностях и теплотой рассказали Кириенко истории. Несмотря на обстрелы, волонтеры всегда помогают жителям Авдеевки, отметил Пушилин в другой публикации.