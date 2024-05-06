Куда Путин совершит первый зарубежный визит после выборов

Свой первый зарубежный визит после прошедших в РФ выборов главы государства Владимир Путин совершит в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая.
«С китайской стороной срок визита официально объявим в ближайшие дни. Это будет первый международный визит [президента РФ Владимира] Путина после вступления в должность после выборов», — рассказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU.
Помощник президента отметил, что китайские власти сами выступили с таким предложением, сделали первый шаг. Как пояснил Ушаков, проездка Путина в Китай — государственный визит, в ходе которого российский лидер может посетить не только столицу Китая Пекин, но и другие города.
Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер объявил о своем майском визите в Китай на съезде «Российского союза промышленников и предпринимателей» 25 апреля. Путин обещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать».
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