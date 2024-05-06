Куда Путин совершит первый зарубежный визит после выборов

Первый визит после переизбрания президентом Путин совершит в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
В ходе визита в Китай Путин может посетить не только Пекин, но и другие города Фото:

Свой первый зарубежный визит после прошедших в РФ выборов главы государства Владимир Путин совершит в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая.

«С китайской стороной срок визита официально объявим в ближайшие дни. Это будет первый международный визит [президента РФ Владимира] Путина после вступления в должность после выборов», — рассказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU.

Новость по теме
Путин объявил, когда отправится в Китай

Помощник президента отметил, что китайские власти сами выступили с таким предложением, сделали первый шаг. Как пояснил Ушаков, проездка Путина в Китай — государственный визит, в ходе которого российский лидер может посетить не только столицу Китая Пекин, но и другие города.

Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер объявил о своем майском визите в Китай на съезде «Российского союза промышленников и предпринимателей» 25 апреля. Путин обещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свой первый зарубежный визит после прошедших в РФ выборов главы государства Владимир Путин совершит в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая. «С китайской стороной срок визита официально объявим в ближайшие дни. Это будет первый международный визит [президента РФ Владимира] Путина после вступления в должность после выборов», — рассказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU. Помощник президента отметил, что китайские власти сами выступили с таким предложением, сделали первый шаг. Как пояснил Ушаков, проездка Путина в Китай — государственный визит, в ходе которого российский лидер может посетить не только столицу Китая Пекин, но и другие города. Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер объявил о своем майском визите в Китай на съезде «Российского союза промышленников и предпринимателей» 25 апреля. Путин обещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...