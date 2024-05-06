Куда Путин совершит первый зарубежный визит после выборов

Первый визит после переизбрания президентом Путин совершит в Китай

06 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В ходе визита в Китай Путин может посетить не только Пекин, но и другие города Фото: Михаил Метцель/ТАСС Свой первый зарубежный визит после прошедших в РФ выборов главы государства Владимир Путин совершит в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая. «С китайской стороной срок визита официально объявим в ближайшие дни. Это будет первый международный визит [президента РФ Владимира] Путина после вступления в должность после выборов», — рассказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU. Новость по теме Путин объявил, когда отправится в Китай Помощник президента отметил, что китайские власти сами выступили с таким предложением, сделали первый шаг. Как пояснил Ушаков, проездка Путина в Китай — государственный визит, в ходе которого российский лидер может посетить не только столицу Китая Пекин, но и другие города. Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер объявил о своем майском визите в Китай на съезде «Российского союза промышленников и предпринимателей» 25 апреля. Путин обещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свой первый зарубежный визит после прошедших в РФ выборов главы государства Владимир Путин совершит в Китай. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге 6 мая. «С китайской стороной срок визита официально объявим в ближайшие дни. Это будет первый международный визит [президента РФ Владимира] Путина после вступления в должность после выборов», — рассказал Ушаков, передает корреспондент URA.RU. Помощник президента отметил, что китайские власти сами выступили с таким предложением, сделали первый шаг. Как пояснил Ушаков, проездка Путина в Китай — государственный визит, в ходе которого российский лидер может посетить не только столицу Китая Пекин, но и другие города. Ранее URA.RU сообщало, что российский лидер объявил о своем майском визите в Китай на съезде «Российского союза промышленников и предпринимателей» 25 апреля. Путин обещал передать председателю КНР Си Цзиньпину роман русского писателя и критика Николая Чернышевского «Что делать».