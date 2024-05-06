Первая страна заявила о намерении посетить инаугурацию Путина

Reuters: посол Франции прибудет на инаугурацию Путина
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Посол Франции в России Пьер Леви. Екатеринбург, levy pierre, леви пьер
Посол Франции в Москве Пьер Леви намерен посетить инаугурацию Путина, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Французский посол в Москве Пьер Леви посетит инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом, страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина.

При этом ранее МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии. На инаугурацию приедут несколько иностранных гостей, их список озвучит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Где ее смотреть — подробности в материале URA.RU.

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Французский посол в Москве Пьер Леви посетит инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. «Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом, страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина. При этом ранее МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии. На инаугурацию приедут несколько иностранных гостей, их список озвучит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Где ее смотреть — подробности в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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