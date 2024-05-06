Первая страна заявила о намерении посетить инаугурацию Путина

Французский посол в Москве Пьер Леви посетит инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
«Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом, страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина.
При этом ранее МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии. На инаугурацию приедут несколько иностранных гостей, их список озвучит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Где ее смотреть — подробности в материале URA.RU.
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