Первая страна заявила о намерении посетить инаугурацию Путина

Reuters: посол Франции прибудет на инаугурацию Путина

06 мая 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Посол Франции в Москве Пьер Леви намерен посетить инаугурацию Путина, пишут СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Французский посол в Москве Пьер Леви посетит инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. «Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом, страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина. При этом ранее МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии. На инаугурацию приедут несколько иностранных гостей, их список озвучит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Где ее смотреть — подробности в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский посол в Москве Пьер Леви посетит инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. «Францию на инаугурации Путина будет представлять посол», — сказано в сообщении. Таким образом, страна стала первой, кто заявил о намерении посетить инаугурацию Путина. При этом ранее МИД Польши и Германии заявили, что их послы не будут присутствовать на мероприятии. На инаугурацию приедут несколько иностранных гостей, их список озвучит помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Где ее смотреть — подробности в материале URA.RU.