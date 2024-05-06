Стало известно, когда утвердят кандидатуру нового премьера России

Депутат Госдумы Мажуга: кандидатуру нового премьера России утвердят 10 мая
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Госдума. Клипарт "Государственная Дума". Москва, госдума, государственная дума
Заседание Госдумы по утверждению нового премьера России назначено на 10 мая, заявил Александр Мажуга Фото:

На пленарном заседании Госдумы 10 мая будет утверждена кандидатура нового премьер-министра России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Мажуга.

«10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — написал Александр Мажуга в своем telegram-канале.

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Правительство сложит полномочия 7 мая. Это прописано в законодательстве. В этот день пройдет инаугурация Владимира Путин в должность президента России. Более подробно о том, как работает механизм, — в материале URA.RU.

До инаугурации Путин встретится с уходящим в отставку правительством. 6 мая совет Госдумы рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров, пишет RT.

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На пленарном заседании Госдумы 10 мая будет утверждена кандидатура нового премьер-министра России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Мажуга. «10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — написал Александр Мажуга в своем telegram-канале. Правительство сложит полномочия 7 мая. Это прописано в законодательстве. В этот день пройдет инаугурация Владимира Путин в должность президента России. Более подробно о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. До инаугурации Путин встретится с уходящим в отставку правительством. 6 мая совет Госдумы рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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