Стало известно, когда утвердят кандидатуру нового премьера России

Депутат Госдумы Мажуга: кандидатуру нового премьера России утвердят 10 мая

06 мая 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Заседание Госдумы по утверждению нового премьера России назначено на 10 мая, заявил Александр Мажуга Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пленарном заседании Госдумы 10 мая будет утверждена кандидатура нового премьер-министра России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Мажуга. «10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — написал Александр Мажуга в своем telegram-канале . Статья по теме Путин намекнул, каким будет новое правительство в 2024 году Правительство сложит полномочия 7 мая. Это прописано в законодательстве. В этот день пройдет инаугурация Владимира Путин в должность президента России. Более подробно о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. До инаугурации Путин встретится с уходящим в отставку правительством. 6 мая совет Госдумы рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На пленарном заседании Госдумы 10 мая будет утверждена кандидатура нового премьер-министра России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Мажуга. «10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — написал Александр Мажуга в своем telegram-канале. Правительство сложит полномочия 7 мая. Это прописано в законодательстве. В этот день пройдет инаугурация Владимира Путин в должность президента России. Более подробно о том, как работает механизм, — в материале URA.RU. До инаугурации Путин встретится с уходящим в отставку правительством. 6 мая совет Госдумы рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров, пишет RT.