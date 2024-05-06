Стало известно, когда утвердят кандидатуру нового премьера России

На пленарном заседании Госдумы 10 мая будет утверждена кандидатура нового премьер-министра России. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Мажуга.
«10 мая состоится дополнительное заседание Государственной Думы, на котором утвердим кандидатуру председателя правительства. А 12 мая будем работать в своих комитетах», — написал Александр Мажуга в своем
Правительство сложит полномочия 7 мая. Это прописано в законодательстве. В этот день пройдет инаугурация Владимира Путин в должность президента России. Более подробно о том, как работает механизм, — в материале URA.RU.
До инаугурации Путин встретится с уходящим в отставку правительством. 6 мая совет Госдумы рассмотрит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра и вице-премьеров, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.