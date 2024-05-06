Ушаков: визит Путина в Турцию готовится

06 мая 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

В Кремле готовится визит президента РФ Владимира Путина в Турцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турция остается одним из внешнеполитических приоритетов России, поэтому визит президента РФ Владимира Путина в Анкару остается в повестке дня. Об этом на брифинге 6 мая заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Визит Владимира Путина в Турцию — в повестке дня, но конкретные даты не согласованы. Турция — это один из наших внешнеполитических приоритетов. Будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — сообщил Ушаков. Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи в сентябре 2023 года. О возможном визите российского лидера в Турцию сообщалось в феврале этого года, но окончательные сроки сторонам согласовать не удалось в связи с графиками президентов: на тот момент в России шли президентские выборы, в Турции — местные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция остается одним из внешнеполитических приоритетов России, поэтому визит президента РФ Владимира Путина в Анкару остается в повестке дня. Об этом на брифинге 6 мая заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Визит Владимира Путина в Турцию — в повестке дня, но конкретные даты не согласованы. Турция — это один из наших внешнеполитических приоритетов. Будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — сообщил Ушаков. Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи в сентябре 2023 года. О возможном визите российского лидера в Турцию сообщалось в феврале этого года, но окончательные сроки сторонам согласовать не удалось в связи с графиками президентов: на тот момент в России шли президентские выборы, в Турции — местные.