Ушаков: визит Путина в Турцию готовится

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
В Кремле готовится визит президента РФ Владимира Путина в Турцию Фото:

Турция остается одним из внешнеполитических приоритетов России, поэтому визит президента РФ Владимира Путина в Анкару остается в повестке дня. Об этом на брифинге 6 мая заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Визит Владимира Путина в Турцию — в повестке дня, но конкретные даты не согласованы. Турция — это один из наших внешнеполитических приоритетов. Будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — сообщил Ушаков.

Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи в сентябре 2023 года. О возможном визите российского лидера в Турцию сообщалось в феврале этого года, но окончательные сроки сторонам согласовать не удалось в связи с графиками президентов: на тот момент в России шли президентские выборы, в Турции — местные.

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Турция остается одним из внешнеполитических приоритетов России, поэтому визит президента РФ Владимира Путина в Анкару остается в повестке дня. Об этом на брифинге 6 мая заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. «Визит Владимира Путина в Турцию — в повестке дня, но конкретные даты не согласованы. Турция — это один из наших внешнеполитических приоритетов. Будем обсуждать возможные сроки реализации приглашения господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — сообщил Ушаков. Последний раз Путин и Эрдоган встречались в Сочи в сентябре 2023 года. О возможном визите российского лидера в Турцию сообщалось в феврале этого года, но окончательные сроки сторонам согласовать не удалось в связи с графиками президентов: на тот момент в России шли президентские выборы, в Турции — местные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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