Новое соглашение о военном сотрудничестве России вступило в силу

06 мая 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Согласно документу, цель соглашения — развитие долгосрочного военного сотрудничества между Сторонами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Сан-Томе и Принсипи договорились о военном сотрудничестве, а именно о совместной подготовке войск, обмене опытом и информацией по вопросам реализации национальных оборонных доктрин. Соглашение вступило в силу 5 мая. Согласно документу, будет создана рабочая группа, заседание которой будет проводиться поочередно в государствах сторон при необходимости или по просьбе одной из сторон. Соглашение также подразумевает совместные военные учения в первую очередь направленных на противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, обучение и подготовка кадров. Представители направляющей стороны соблюдают законодательство, уважают традиции и обычаи государства принимающей стороны. Соглашение высокопоставленных лиц было подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля. Военное сотрудничество «способствует укреплению мира и международной стабильности», сказано в документе на сайте Правительства России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Сан-Томе и Принсипи договорились о военном сотрудничестве, а именно о совместной подготовке войск, обмене опытом и информацией по вопросам реализации национальных оборонных доктрин. Соглашение вступило в силу 5 мая. Согласно документу, будет создана рабочая группа, заседание которой будет проводиться поочередно в государствах сторон при необходимости или по просьбе одной из сторон. Соглашение также подразумевает совместные военные учения в первую очередь направленных на противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, обучение и подготовка кадров. Представители направляющей стороны соблюдают законодательство, уважают традиции и обычаи государства принимающей стороны. Соглашение высокопоставленных лиц было подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля. Военное сотрудничество «способствует укреплению мира и международной стабильности», сказано в документе на сайте Правительства России.