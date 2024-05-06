Новое соглашение о военном сотрудничестве России вступило в силу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Согласно документу, цель соглашения — развитие долгосрочного военного сотрудничества между Сторонами Фото:

Россия и Сан-Томе и Принсипи договорились о военном сотрудничестве, а именно о совместной подготовке войск, обмене опытом и информацией по вопросам реализации национальных оборонных доктрин. Соглашение вступило в силу 5 мая.

Согласно документу, будет создана рабочая группа, заседание которой будет проводиться поочередно в государствах сторон при необходимости или по просьбе одной из сторон. Соглашение также подразумевает совместные военные учения в первую очередь направленных на противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, обучение и подготовка кадров.

Представители направляющей стороны соблюдают законодательство, уважают традиции и обычаи государства принимающей стороны. Соглашение высокопоставленных лиц было подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля. Военное сотрудничество «способствует укреплению мира и международной стабильности», сказано в документе на сайте Правительства России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Сан-Томе и Принсипи договорились о военном сотрудничестве, а именно о совместной подготовке войск, обмене опытом и информацией по вопросам реализации национальных оборонных доктрин. Соглашение вступило в силу 5 мая. Согласно документу, будет создана рабочая группа, заседание которой будет проводиться поочередно в государствах сторон при необходимости или по просьбе одной из сторон. Соглашение также подразумевает совместные военные учения в первую очередь направленных на противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, обучение и подготовка кадров. Представители направляющей стороны соблюдают законодательство, уважают традиции и обычаи государства принимающей стороны. Соглашение высокопоставленных лиц было подписано в Санкт-Петербурге 24 апреля. Военное сотрудничество «способствует укреплению мира и международной стабильности», сказано в документе на сайте Правительства России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...