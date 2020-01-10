Шойгу сообщил о реакции Путина на действия российских войск в Сирии

Владимир Путин поблагодарил личный состав за борьбу с терроризмом
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Сирию похвалил российских военных за борьбу с международным терроризмом. Об этом на селекторном совещании рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу.
«Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — приводит ТАСС слова министра. Глава государства также похвалил военных за боевое дежурство в новогодние праздники и отметил, что благодаря им мирная жизнь в стране постепенно налаживается.
Путин посетил Дамаск 7 января. Президент страны совместно с сирийским коллегой Башаром Асадом побывал в командном пункте российской военной группировки, пишет «Национальная служба новостей».