Шойгу сообщил о реакции Путина на действия российских войск в Сирии

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Владимир Путин поблагодарил личный состав за борьбу с терроризмомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Сирию похвалил российских военных за борьбу с международным терроризмом. Об этом на селекторном совещании рассказал министр обороны страны Сергей Шойгу.

«Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом», — приводит ТАСС слова министра. Глава государства также похвалил военных за боевое дежурство в новогодние праздники и отметил, что благодаря им мирная жизнь в стране постепенно налаживается.

Путин посетил Дамаск 7 января. Президент страны совместно с сирийским коллегой Башаром Асадом побывал в командном пункте российской военной группировки, пишет «Национальная служба новостей».

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