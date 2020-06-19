18 июня 2020

Дерматолог рассказала о явном симптоме, который определяет рак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2018. Первый день международной выставки. Екатеринбург, атрашкин антон, вытирает пот
Интенсивный пот с запахом может указывать на заболевание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ярко выраженный запах пота схожий с привкусом «несвежего мяса» может свидетельствовать о наличии в организме раковых клеток. Об этом сообщила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1».

Скорогудаева уточнила, что одним из признаков развития рака является небольшая температура, которая держится продолжительное время. Иммунитет, чтобы снизить температуру, запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть, в организме вырабатывается «фактор некроза опухоли». При этом появляется специфический «запах несвежего мяса».

Если у человека больны почки или печень, то запах пота будет как от аммиака. При сахарном диабете пот будет пахнуть ацетоном или прелыми яблоками.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах борьбы с онкозаболеваниями. По его словам, отказ от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь, пишет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...