Дерматолог рассказала о явном симптоме, который определяет рак

Ярко выраженный запах пота схожий с привкусом «несвежего мяса» может свидетельствовать о наличии в организме раковых клеток. Об этом сообщила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1».
Скорогудаева уточнила, что одним из признаков развития рака является небольшая температура, которая держится продолжительное время. Иммунитет, чтобы снизить температуру, запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть, в организме вырабатывается «фактор некроза опухоли». При этом появляется специфический «запах несвежего мяса».
Если у человека больны почки или печень, то запах пота будет как от аммиака. При сахарном диабете пот будет пахнуть ацетоном или прелыми яблоками.
Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах борьбы с онкозаболеваниями. По его словам, отказ от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь, пишет RT.
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