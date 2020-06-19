Дерматолог рассказала о явном симптоме, который определяет рак

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Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о методах борьбы с онкозаболеваниями. По его словам, отказ от вредных привычек помогает снизить риск развития онкологических заболеваний, а выявление рака на ранней стадии — спасти жизнь, пишет RT.

Если у человека больны почки или печень, то запах пота будет как от аммиака. При сахарном диабете пот будет пахнуть ацетоном или прелыми яблоками.

Скорогудаева уточнила, что одним из признаков развития рака является небольшая температура, которая держится продолжительное время. Иммунитет, чтобы снизить температуру, запускает систему терморегуляции, и человек начинает потеть, в организме вырабатывается «фактор некроза опухоли». При этом появляется специфический «запах несвежего мяса».

Ярко выраженный запах пота схожий с привкусом «несвежего мяса» может свидетельствовать о наличии в организме раковых клеток. Об этом сообщила врач-дерматолог Ирина Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1».

Интенсивный пот с запахом может указывать на заболевание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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