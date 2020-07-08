Можно ли заразиться коронавирусом во время купания. Пояснение Минздрава РФ

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Беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Риска заразиться COVID-19 во время купания почти нет. Об этом сообщает главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.

«Я считаю, что есть относительная безопасность», — цитирует «Интерфакс» Никититна. По его словам, беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая.

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при возникновении угрозы эпидемии. Заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.

Ранее сообщалось, что в России внедряется система, которая позволит отслеживать контакты лица, заразившегося коронавирусом. С помощью геолокации алгоритм будет составлять список находившимся рядом людей, а также тех, кто контактировал с ним по телефону, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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