Риска заразиться COVID-19 во время купания почти нет. Об этом сообщает главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.
«Я считаю, что есть относительная безопасность», — цитирует «Интерфакс» Никититна. По его словам, беспокоиться купающимся не о чем — вероятность заражения в воде низкая.
Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при возникновении угрозы эпидемии. Заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.
Ранее сообщалось, что в России внедряется система, которая позволит отслеживать контакты лица, заразившегося коронавирусом. С помощью геолокации алгоритм будет составлять список находившимся рядом людей, а также тех, кто контактировал с ним по телефону, передает телеканал 360.
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