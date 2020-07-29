Экономисты рассказали, куда ПФР денет деньги с серых зарплат

Пенсии россиян останутся прежними после изъятия нелегальных доходов. Деньги пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда РФ (ПФР).
Ранее Минфин внес в Госдуму законопроект, который предлагает изымать у граждан средства, законность получения которых не удастся доказать. Ожидается, что его поддержит большинство депутатов.
«Деньги нужны, чтобы покрыть дефицит Пенсионного фонда. В его казне на этот год запланирована „дыра“ в 118,4 млрд рублей. И это при том, что ПФР получает деньги не только в виде отчислений от работодателей, но и напрямую из бюджета», — передает «Комсомольская правда».
Отмечается, что в 2021 году из федеральной казны туда переведут 4,1 трлн рублей. В конечном итоге неподтвержденные доходы не увеличат пенсии, а сократят расходы бюджета на них. По данным Генпрокуратуры, ущерб государству от коррупции в прошлом году составил чуть более 55 млрд рублей — меньше половины текущего дефицита ПФР.
Доктор экономических наук Никита Кричевский указал на опасность предлагаемого механизма изъятия денег, так как его жертвами станут простые россияне. «Под подозрением оказываются абсолютно все накопления граждан […] Есть опасность, что процесс конфискации станет плановым: на каждый год будут устанавливать показатели, до которых нужно добить», — отметил Кричевский. Более того, в Минфине уж подтвердили, что предложенная мера, действительно, коснется всех граждан, а не только чиновников. В министерстве отметили, что сейчас в Гражданский кодекс вносятся уточняющие поправки.
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