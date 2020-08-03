03 августа 2020

В Польше рассказали, что им не нравится в России

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«Северный поток-2», по мнению Матеуша Моравецкого, может перекрыть поставки газа из Украины в Европу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Варшаве не нравится «Северный поток — 2» и другие российские проекты, создающие экономическую угрозу для Польши. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, „Северный поток“ — 2», — цитирует РИА «Новости» Моравецкого. По словам политика, газопровод может перекрыть поставки газа из Украины в Европу, что скажется на экономике Польши. Отмечается, что после строительства газопровода «европейские деньги будут спонсировать российское оружие».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, общая мощность которых составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что трубопровод пройдет по побережью Балтийского моря до Германии.

Ранее польское Управление по охране конкуренции и потребителей выписало «Газпрому» штраф на 57 млн долларов за отказ сотрудничать по делу о строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Позднее в российском холдинге заявили, что планируют обжаловать данный штраф, передает «Федеральное агентство новостей».

Американские конгрессмены одобрили внесение поправки об ужесточении санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» в проект оборонного бюджета. Как отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, американские санкции против российских газопроводов не отвечают международному праву.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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