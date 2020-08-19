19 августа 2020
18 августа 2020

Самое актуальное в Курганской области на 20 августа. Столетний дом не будут ремонтировать, в День города запретят продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом в Кургане, построенный в 1918 году, исключили из программы капитального ремонта (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям столетнего дома посоветовали самим отремонтировать здание — в Кургане введут «сухой закон» — глава СК написал заявление на увольнение — арестованному бывшему силовику вменяют еще один эпизод. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

Столетний дом в Кургане не будут ремонтировать

В Кургане на день введут «сухой закон»

Руководитель СК Кургана написал рапорт на увольнение

Экс-силовику из ГИБДД могут вменить новые эпизоды взяток

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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