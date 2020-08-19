Дом в Кургане, построенный в 1918 году, исключили из программы капитального ремонта (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителям столетнего дома посоветовали самим отремонтировать здание — в Кургане введут «сухой закон» — глава СК написал заявление на увольнение — арестованному бывшему силовику вменяют еще один эпизод. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 20 августа — в обзоре URA.RU:

Столетний дом в Кургане не будут ремонтировать

В Кургане жилой дом по улице Куйбышева, построенный в 1918 году, исключен из программы капремонта, несмотря на то, что его жители ранее платили взносы. Власти посоветовали жителям ремонтировать дом за свой счет.

В Кургане на день введут «сухой закон»

В День города, который будут отмечать в Кургане 22 августа, власти запретили розничную продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 08.00 часов до 23.00 часов.

Руководитель СК Кургана написал рапорт на увольнение

В следственном отделе СУ СК по городу Кургану произойдет смена главы. Нынешний руководитель Евгений Степанов написал рапорт на увольнение.

Экс-силовику из ГИБДД могут вменить новые эпизоды взяток

В деле экс-начальника отделения технадзора городского отдела ГИБДД Андрея Сергеева, задержанного сотрудниками ФСБ, появились новые подробности. Следствие может увеличить сумму взяток, которые брал Сергеев.