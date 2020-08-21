Через весь Минск протестующие стоят в «Цепи покояния» (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 12-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В пятницу, 21 августа, в Минске образовалась живая цепь из протестующих. «Цепь покаяния» должна выстроиться практически через всю столицу. А в МВД Белоруссии сообщили, что с начала протестов в стране ведомство получило сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых.

Пресс-конференция Тихановской

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская на пресс-конференции заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Также она сказала, что Кремль не связывался ни с ней, ни с Координационным советом оппозиции (КС).

Пресс-конференция продлилась всего 15 минут. Когда Тихановская начала выходить из зала, один из присутствующих начал кричать, что Тихановская не победила на президентских выборах. Литовская полиция задержала его.

Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня также был широко представлен в информационном пространстве. Так, он заявил, что лично помогал Тихановской выбраться из Белоруссии. Глава республики заявил, что Тихановская «нормальная женщина, которая любит своих детей».

Лукашенко заявил, что решит проблему с ситуацией в республике «в ближайшие дни». Глава Белоруссии считает, что ситуация в стране политизирована, но она не катастрофичная. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов республики круглые сутки дежурят, «чтобы сохранить мир и покой».

Что касается протестов, действующий глава Белоруссии выразил мнение, что они управляются из США, а европейские страны им подыгрывают. По его мнению, Запад хочет создать вокруг России балто-черноморский кордон, в который войдут страны Прибалтики, Украина и Белоруссия. Он добавил, что республика осталась последним звеном в этой цепи.

Действия оппозиции

Представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение Центризбиркома об утверждении результатов президентских выборов. Они просят отменить решения ЦИК и признать результаты голосования недействительными.

Сама Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки. В своем видеообращении она выразила уверенность, что это поможет оппозиции свергнуть действующий режим в стране.

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