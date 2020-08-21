Известные адвокаты оценили решение Ефремова сменить защиту в суде

Предложений от Михаила Ефремова другим адвокатам пока не поступало Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Юристы скептически относятся к перспективам артиста Михаила Ефремова подыскать такого адвоката, который сумеет «вытащить» это дело. Уже названные актером адвокаты Генрих Падва и Генри Резник заявили, что им пока предложения от него не поступали.

Падва в разговоре с телеканалом 360 похвалил решение Ефремова отказаться от услуг прежнего защитника Эльмана Пашаева. Он считает, что Пашаев дискредитирует адвокатское сообщество. «Это не адвокат, а просто мошенник», — отметил Падва. Он также рассказал, что предложений от актера ему не поступало. В силу возраста (адвокату сейчас 89 лет — прим.ред.) Падва не сможет представлять интересы Евремова в суде. «Однако руководить какой-то бригадой, которую бы я создал, я готов», — отметил адвокат.

Генри Резник готов рассмотреть предложение Ефремова, если оно поступит. При этом в разговоре с РБК он пояснил, что новому адвокату предстоит стать в суде «говорящей головой» и озвучивать советы, которые будут давать прежние защитники. Он уверен, что адвокаты с именем вряд ли согласятся на такую роль.

Ранее Ефремов назвал Резника и Падву в числе «знакомых адвокатов», которые будут «посильнее» его прежних защитников. Пашаев в свою очередь заявил, что своим профессионализмом «раздражает судью». Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал «Национальной службе новостей», что новая команда адвокатов Ефремова столкнется с нехваткой времени. «Расследование ДТП — это прежде всего технологический процесс, экспертный процесс», — отметил специалист.

Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москвы, а июне. На суде он не признает своей вины.

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