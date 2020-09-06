06 сентября 2020

МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу. Там погибли военные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Краматорск. Бомбоубежище. Ополченец. Украина, автомат, солдаты, донецкая народная республика, днр, ополченец
На Донбассе погибли два украинских военнослужащих Фото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета
Война на Украине

Украина выступила с инициативой провести срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом на своей странице в Facebook объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации [в Донбассе] и путей выхода из нее», — написал Кулеба.

По его словам, в результате обстрелов в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Однако пресс-служба командования оперативно-тактической группы «Восток» сообщает о двух погибших. В заявлении отмечается, что военные состава Объединенных сил погибли «на минном поле противника» от неизвестного взрывного устройства.

Ранее Киев обвинил ополченцев Донбасса в прицельном обстреле инженерных сооружений Украины у линии разграничения. До этого глава самопровозглашенной ДНР Пушилин заявлял, что украинская сторона не устранила нарушения из-за чего было принято решение издать указ об уничтожении инженерных конструкций.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...