Украина выступила с инициативой провести срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом на своей странице в Facebook объявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации [в Донбассе] и путей выхода из нее», — написал Кулеба.
По его словам, в результате обстрелов в Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Однако пресс-служба командования оперативно-тактической группы «Восток» сообщает о двух погибших. В заявлении отмечается, что военные состава Объединенных сил погибли «на минном поле противника» от неизвестного взрывного устройства.
Ранее Киев обвинил ополченцев Донбасса в прицельном обстреле инженерных сооружений Украины у линии разграничения. До этого глава самопровозглашенной ДНР Пушилин заявлял, что украинская сторона не устранила нарушения из-за чего было принято решение издать указ об уничтожении инженерных конструкций.
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