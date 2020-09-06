Ополченцы ДНР выполнили приказ Дениса Пушилина Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Киев обвинил ополченцев Донбасса в прицельном обстреле инженерных сооружений Украины у линии разграничения. Сообщается, что обстрелы произошли у города Красногоровка после приказа главы ДНР Дениса Пушилина.

«Утверждают, что армия ДНР обстреляла украинские позиции в районе города Красногоровка, выпустив три очереди ВОГ-17», — пишет lenta.ru. Один боец ВСУ получил ранение. По данным Операции объединенных сил (ООС), обстрел случился на 42 день после полного прекращения огня.

До этого глава самопровозглашенной ДНР Пушилин заявлял, что украинская сторона не устранила нарушения из-за чего было принято решение издать указ об уничтожении инженерных конструкций. До этого экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил URA.RU, что ополчение Донбасса не подчиняется Пушилину, а потому его приказы не приведут к обострению ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев 6 сентября созовет внеочередную встречу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, передает агенство Nation News.

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