Захарова назвала главные сложности объединения России и Баларуси

Интеграционные процессы между Россией и Беларусью проходят медленно из-за экономических сложностей. Об этом заявила официальный МИД РФ Мария Захарова.
«Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый… И период интеграций исторический не такой простой», — сказала Захарова в эфире RTVI. Он добавила, что в настоящий момент мировая экономика страдает от последствий пандемии коронавируса, и это тоже влияет на интеграцию стран.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, готов к экономической интеграции с Россией. Он добавил, что интеграция с РФ началась еще после подписания договора о создании союзного государства. Лукашенко напомнил, что договор об интеграции был заключен с первым президентом России Борисом Ельциным, затем его принял президент РФ Владимир Путин. Лукашенко добавил, что интеграция должна быть взаимной. Накануне в Польше выразили опасения, что интеграция РФ и Белоруссии может, в конечном итоге, привести к созданию новой «Российской империи».