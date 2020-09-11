11 сентября 2020

Захарова назвала главные сложности объединения России и Баларуси

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Захарова объяснила, что интеграция стран — процесс непростой Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Интеграционные процессы между Россией и Беларусью проходят медленно из-за экономических сложностей. Об этом заявила официальный МИД РФ Мария Захарова.

«Это два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый… И период интеграций исторический не такой простой», — сказала Захарова в эфире RTVI. Он добавила, что в настоящий момент мировая экономика страдает от последствий пандемии коронавируса, и это тоже влияет на интеграцию стран.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, готов к экономической интеграции с Россией. Он добавил, что интеграция с РФ началась еще после подписания договора о создании союзного государства. Лукашенко напомнил, что договор об интеграции был заключен с первым президентом России Борисом Ельциным, затем его принял президент РФ Владимир Путин. Лукашенко добавил, что интеграция должна быть взаимной. Накануне в Польше выразили опасения, что интеграция РФ и Белоруссии может, в конечном итоге, привести к созданию новой «Российской империи».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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