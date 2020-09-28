28 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 29 сентября. Карантин продлен, школьников отправили на удаленку

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Более 30 школ Екатеринбурга перешли на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор продлил ограничительные меры — школьников отправили на дистант — прокуратура ищет поджигателей заповедника — в области появился новый зампрокурора. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин

Школьники Екатеринбурга ушли на дистант

  • С 21 по 28 сентября в Екатеринбурге более чем в два раза выросло число учащихся, которых перевели на дистанционное обучение. На удаленку переведены 54 класса в 31 школе.

Назначен новый зампрокурора

Силовики ищут поджигателей заповедника

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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