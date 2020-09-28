Более 30 школ Екатеринбурга перешли на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор продлил ограничительные меры — школьников отправили на дистант — прокуратура ищет поджигателей заповедника — в области появился новый зампрокурора. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

В области продлен карантин

Губернатор Евгений Куйвашев до 5 октября продлил режим самоизоляции для некоторых категорий граждан. В частности, ограничения касаются граждан старше 65 лет и свердловчан с хроническими заболеваниями.

Школьники Екатеринбурга ушли на дистант

С 21 по 28 сентября в Екатеринбурге более чем в два раза выросло число учащихся, которых перевели на дистанционное обучение. На удаленку переведены 54 класса в 31 школе.

Назначен новый зампрокурора

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового заместителя Уральского транспортного прокурора. Им стал Максим Суров.

Силовики ищут поджигателей заповедника

Областная полиция по требованию прокуратуры ищет виновников пожара в заповеднике «Денежкин камень», который произошел в июле.