Более 30 школ Екатеринбурга перешли на дистант
Губернатор продлил ограничительные меры — школьников отправили на дистант — прокуратура ищет поджигателей заповедника — в области появился новый зампрокурора. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
В области продлен карантин
- Губернатор Евгений Куйвашев до 5 октября продлил режим самоизоляции для некоторых категорий граждан. В частности, ограничения касаются граждан старше 65 лет и свердловчан с хроническими заболеваниями.
Школьники Екатеринбурга ушли на дистант
- С 21 по 28 сентября в Екатеринбурге более чем в два раза выросло число учащихся, которых перевели на дистанционное обучение. На удаленку переведены 54 класса в 31 школе.
Назначен новый зампрокурора
- Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового заместителя Уральского транспортного прокурора. Им стал Максим Суров.
Силовики ищут поджигателей заповедника
- Областная полиция по требованию прокуратуры ищет виновников пожара в заповеднике «Денежкин камень», который произошел в июле.
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