В двух населенных пунктах области до сих пор не включили отопление
В Петухово и Каргополье замерзают люди — облбольницу просят закрыть на карантин — в Кургане снесут незаконные торговые сооружения — в Шадринске людей выселяют на улицу. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
В курганском городе замерзают люди
- В домах и школах Петухово до сих пор не запускают отопление из-за отказа компании, которая ранее занималась подачей тепла, работать по заниженным тарифам.
- Такая же ситуация возникла в рабочем поселке Каргаполье, где из-за долгов управляющей компании люди остались без отопления.
Врачи требуют закрыть больницу на карантин
- Медики областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение на карантин. В некоторых отделениях зафиксирована вспышка коронавируса и недавно от инфекции там умер врач.
В Кургане снесут незаконные киоски
- В Кургане объявили о сносе 32 нестационарных киосков и павильонов, которые незаконно установили. Власти дали собственникам месяц на добровольный демонтаж сооружений.
В Шадринске людей выселяют на улицу
- Более 10 семей с детьми и пенсионеров, которые более 20 лет живут в общежитии в Шадринске, просят покинуть здание до 1 декабря.
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