В двух населенных пунктах области до сих пор не включили отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петухово и Каргополье замерзают люди — облбольницу просят закрыть на карантин — в Кургане снесут незаконные торговые сооружения — в Шадринске людей выселяют на улицу. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В курганском городе замерзают люди

В домах и школах Петухово до сих пор не запускают отопление из-за отказа компании, которая ранее занималась подачей тепла, работать по заниженным тарифам.

Такая же ситуация возникла в рабочем поселке Каргаполье, где из-за долгов управляющей компании люди остались без отопления.

Врачи требуют закрыть больницу на карантин

Медики областной больницы заявили о необходимости частично закрыть медучреждение на карантин. В некоторых отделениях зафиксирована вспышка коронавируса и недавно от инфекции там умер врач.

В Кургане снесут незаконные киоски

В Кургане объявили о сносе 32 нестационарных киосков и павильонов, которые незаконно установили. Власти дали собственникам месяц на добровольный демонтаж сооружений.

В Шадринске людей выселяют на улицу

Более 10 семей с детьми и пенсионеров, которые более 20 лет живут в общежитии в Шадринске, просят покинуть здание до 1 декабря.