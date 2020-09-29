29 сентября 2020
28 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 30 сентября. В регионе сорван отопительный сезон, областную больницу могут закрыть на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, радиатор, отопление, детские руки, батарея отопления, батареи
В двух населенных пунктах области до сих пор не включили отопление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петухово и Каргополье замерзают люди — облбольницу просят закрыть на карантин — в Кургане снесут незаконные торговые сооружения — в Шадринске людей выселяют на улицу. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В курганском городе замерзают люди

Врачи требуют закрыть больницу на карантин

В Кургане снесут незаконные киоски

В Шадринске людей выселяют на улицу

  • Более 10 семей с детьми и пенсионеров, которые более 20 лет живут в общежитии в Шадринске, просят покинуть здание до 1 декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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