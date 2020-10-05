По состоянию на 6 октября курс доллара составил 78,12 рублей. Стоимость евро — 91,65 рублей. Фьючерсы нефти Brent продолжают расти, сейчас их цена установилась на уровне 41,5 долларов за баррель.
Ситуация в России
Пенсионную систему времен СССР предложили вернуть в России. Экономист Михаил Делягин считает, что нынешняя накопительная система пенсий неэффективна. Ей нужны постоянно растущие рынки, а это — редкое явление.
В связи с пандемией в Москве за год сильно упала посещаемость торговых центров. Сокращение составило 25% в сравнении с докризисным периодом. В 2020 году число покупателей уже вряд ли восстановится. Изменения связывают с замещением ТЦ онлайн-торговлей.
В Нью-Йорке выросли ключевые индексы фондовой биржи. Больше всего поднялся индекс электронной биржи Nasdaq — на 259,35 пункта (+2,34%). Он зафиксировался на уровне 11 334,37. Соответственно, выросли котировки Apple (2,93%), Microsoft (2,03%) и Alphabet (1,71%).
Прогнозы экспертов
Если в России разовьется вторая волна коронавируса, государство не окажет россиянам финансовой помощи. На этот раз власти ограничатся «моральной поддержкой», считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.