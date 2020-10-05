Власти могут оставить россиян без материальной поддержки при второй волне коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По состоянию на 6 октября курс доллара составил 78,12 рублей. Стоимость евро — 91,65 рублей. Фьючерсы нефти Brent продолжают расти, сейчас их цена установилась на уровне 41,5 долларов за баррель.

Ситуация в России

Пенсионную систему времен СССР предложили вернуть в России. Экономист Михаил Делягин считает, что нынешняя накопительная система пенсий неэффективна. Ей нужны постоянно растущие рынки, а это — редкое явление.

Из-за второй волны коронавируса некоторым отраслям экономики России придется снизить активность , считает глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин. Это коснется пищевой отрасли, сферы услуг, проведения культурных мероприятий и некоторых производств.

В связи с пандемией в Москве за год сильно упала посещаемость торговых центров . Сокращение составило 25% в сравнении с докризисным периодом. В 2020 году число покупателей уже вряд ли восстановится. Изменения связывают с замещением ТЦ онлайн-торговлей.

Во время пандемии отрасли ипотечного кредитования, наоборот, удалось выиграть. Так, банк ВТБ в сентябре 2020 года выдал кредитов более чем на 89 миллиардов рублей. Это на 58% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Эксперты уверены, что ипотечного кризиса в России не будет .

До 2024 года Россия может стать абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей . Пока совокупная выручка от платежей по безналу в России растет на 15,6% в год.

Ситуация в мире

Международный валютный фонд на время увеличил масштабы доступа к денежной помощи . Еще полгода ее могут получить государства, пострадавшие от пандемии. Это облегчит долговое бремя для 28 стран . При наличии ресурсов программу в будущем могут продлить до весны 2022 года.

В Нью-Йорке выросли ключевые индексы фондовой биржи . Больше всего поднялся индекс электронной биржи Nasdaq — на 259,35 пункта (+2,34%). Он зафиксировался на уровне 11 334,37. Соответственно, выросли котировки Apple (2,93%), Microsoft (2,03%) и Alphabet (1,71%).

Прогнозы экспертов

Если в России разовьется вторая волна коронавируса, государство не окажет россиянам финансовой помощи. На этот раз власти ограничатся «моральной поддержкой», считает ведущий аналитик инвестиционной компании QBF Олег Богданов.