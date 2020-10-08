В турецком городе Синоп, который располагается на черноморском побережье, пройдут артиллерийские учения с участием российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщило управление океанографии ВМС Турции.
«Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что учения пройдут с 13 по 16 октября.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выдвинул мнение, что переброска Турцией ЗРК С-400 к Черному морю является демонстрацией силы в отношении Армении, передает агентство Nation News. Тем временем президент Сирии Башар Асад заявил. что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе, пишет RT.
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