Турция раскрыла планы по ведению огня в Черном море. Туда перебрасывают комплексы С-400

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
В учениях турецкой армии будут принимать участие ЗРК С-400, купленные у России Фото: Анна Майорова © URA.RU

В турецком городе Синоп, который располагается на черноморском побережье, пройдут артиллерийские учения с участием российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщило управление океанографии ВМС Турции.

«Турция выпустила международное оповещение НАВТЕКС (Navtex) о проведении артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп», — пишет РИА «Новости». Отмечается, что учения пройдут с 13 по 16 октября.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов выдвинул мнение, что переброска Турцией ЗРК С-400 к Черному морю является демонстрацией силы в отношении Армении, передает агентство Nation News. Тем временем президент Сирии Башар Асад заявил. что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Нагорном Карабахе, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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