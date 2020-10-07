В Азербайджане нашли турецкие истребители F-16

В аэропорту Азербайджана размещены турецкие истребители F-16, которые предположительно сбили армянский Су-25. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент газеты New York Times Кристиан Триберт.
«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане размещены по меньшей мере два истребителя», — написал Триберт. По его словам, этими самолетами могут управлять вооруженные силы Турции.
Также под турецким управлением может находиться грузовой самолет CN-235. Данные, представленные Трибертом, получены со спутника. Вывод о принадлежности самолетов сделали на основе сравнения внешних характеристик истребителей. Триберт считает, что попавшие в кадр самолеты не похожи на МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которыми располагает Азербайджан.
Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, передает телеканал 360. Однако в Азербайджане и Турции заявили, что не причастны к крушению Су-25. Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Мировое сообщество призывает страны заключить перемирие, но обстрелы продолжаются.
There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020
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