07 октября 2020

В Азербайджане нашли турецкие истребители F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
Данные, представленные Кристианом Трибертом, получены со спутника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В аэропорту Азербайджана размещены турецкие истребители F-16, которые предположительно сбили армянский Су-25. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент газеты New York Times Кристиан Триберт.

«В международном аэропорту Гянджи в Азербайджане размещены по меньшей мере два истребителя», — написал Триберт. По его словам, этими самолетами могут управлять вооруженные силы Турции.

Также под турецким управлением может находиться грузовой самолет CN-235. Данные, представленные Трибертом, получены со спутника. Вывод о принадлежности самолетов сделали на основе сравнения внешних характеристик истребителей. Триберт считает, что попавшие в кадр самолеты не похожи на МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39, которыми располагает Азербайджан.

Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, передает телеканал 360. Однако в Азербайджане и Турции заявили, что не причастны к крушению Су-25. Конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Мировое сообщество призывает страны заключить перемирие, но обстрелы продолжаются.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...