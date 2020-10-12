Самое важное в России и в мире на 12 октября. Юноша расстрелял автобус под Нижним Новгородом, льготную ипотеку продлят, Евросоюз одобрил санкции против Москвы и Минска

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Флаг Евросоюза. Екатеринбург, евросоюз, флаг евросоюза
Члены Евросоюза одобрили санкции в отношении России и Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юноша под Нижним Новгородом обстрелял пассажирский автобус — представители Евросоюза одобрили санкции против России и Белоруссии — Тихановская готова к переговорам с Путиным — названа причина загрязнения океана на Камчатке — второго этапа карантина в России можно избежать — льготную ипотеку продлят. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 октября — в обзоре URA.RU:

В Нижегородской области юноша расстрелял автобус

Льготная ипотека будет продлена до конца 2021 года

Россия может избежать второго этапа ограничений по коронавирусу

Евросоюз ввел санкции против России и Александра Лукашенко

  • Представители Евросоюза поддержали Францию и Германию и готовы ввести санкции против России по ситуации с болезнью блогера Алексея Навального. Однако ограничения пока нельзя ввести из-за отсутствия подозреваемых.
  • В то же время 27 стран Евросоюза одобрили санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская раскрыла, что может сказать Путину при встрече

Армения и Азербайджан продолжили боевые действия

  • Армения нанесла ракетные удары по азербайджанскому городу Гянджа, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии. По данным Баку, есть погибшие со стороны гражданского населения. Ереван причастность к удару отрицает.

Глава Украины назвал условия ухода со своего поста

Названа причина загрязнения океана в районе Камчатки

  • По мнению вице-президента Российской академии наук Андрея Адрианова, причиной массовой гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке могли стать токсины, выделяемые микроводорослями.

Бывший губернатор Хабаровского края встал на сторону Фургала

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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