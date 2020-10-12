Члены Евросоюза одобрили санкции в отношении России и Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юноша под Нижним Новгородом обстрелял пассажирский автобус — представители Евросоюза одобрили санкции против России и Белоруссии — Тихановская готова к переговорам с Путиным — названа причина загрязнения океана на Камчатке — второго этапа карантина в России можно избежать — льготную ипотеку продлят. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 октября — в обзоре URA.RU:

В Нижегородской области юноша расстрелял автобус

Молодой человек открыл стрельбу по пассажирскому автобусу в городе Бор Нижегородской области. Погибли три человека, ранены еще трое.

Среди пострадавших оказалась бабушка подозреваемого.

Льготная ипотека будет продлена до конца 2021 года

Ставки на ипотеку по льготным тарифам в 6,5% будут действовать до конца 2021 года. Соответствующий проект представил Минфин России.

Россия может избежать второго этапа ограничений по коронавирусу

Карантин в России не будут вводить, если каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Это остановит рост заболеваемости коронавирусом, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства сделает это, если будет такая необходимость.

В то же время Песков сообщил, что медучреждения в регионах, где не хватает медиков, могут обращаться за помощью к больницам других областей, где ситуация с коронавирусом менее проблемная.

Евросоюз ввел санкции против России и Александра Лукашенко

Представители Евросоюза поддержали Францию и Германию и готовы ввести санкции против России по ситуации с болезнью блогера Алексея Навального. Однако ограничения пока нельзя ввести из-за отсутствия подозреваемых.

В то же время 27 стран Евросоюза одобрили санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская раскрыла, что может сказать Путину при встрече

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается просить помощи у Владимира Путина, но готова к переговорам. Единственное, о чем просит Тихановская Россию — не вмешиваться в дела Белоруссии.

Армения и Азербайджан продолжили боевые действия

Армения нанесла ракетные удары по азербайджанскому городу Гянджа, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии. По данным Баку, есть погибшие со стороны гражданского населения. Ереван причастность к удару отрицает.

Глава Украины назвал условия ухода со своего поста

Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти в отставку, если не сможет закончить военные столкновения в Донбассе.

Названа причина загрязнения океана в районе Камчатки

По мнению вице-президента Российской академии наук Андрея Адрианова, причиной массовой гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке могли стать токсины, выделяемые микроводорослями.

Бывший губернатор Хабаровского края встал на сторону Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поддержал бывшего главу региона Сергея Фургала. Шпорт заявил, что суд над Фургалом должен проходить в Хабаровске.