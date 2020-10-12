Юноша под Нижним Новгородом обстрелял пассажирский автобус — представители Евросоюза одобрили санкции против России и Белоруссии — Тихановская готова к переговорам с Путиным — названа причина загрязнения океана на Камчатке — второго этапа карантина в России можно избежать — льготную ипотеку продлят. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 12 октября — в обзоре URA.RU:
В Нижегородской области юноша расстрелял автобус
- Молодой человек открыл стрельбу по пассажирскому автобусу в городе Бор Нижегородской области. Погибли три человека, ранены еще трое.
- Среди пострадавших оказалась бабушка подозреваемого.
Льготная ипотека будет продлена до конца 2021 года
- Ставки на ипотеку по льготным тарифам в 6,5% будут действовать до конца 2021 года. Соответствующий проект представил Минфин России.
Россия может избежать второго этапа ограничений по коронавирусу
- Карантин в России не будут вводить, если каждый человек будет соблюдать меры профилактики. Это остановит рост заболеваемости коронавирусом, заявил URA.RU председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
- Президент России Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства сделает это, если будет такая необходимость.
- В то же время Песков сообщил, что медучреждения в регионах, где не хватает медиков, могут обращаться за помощью к больницам других областей, где ситуация с коронавирусом менее проблемная.
Евросоюз ввел санкции против России и Александра Лукашенко
- Представители Евросоюза поддержали Францию и Германию и готовы ввести санкции против России по ситуации с болезнью блогера Алексея Навального. Однако ограничения пока нельзя ввести из-за отсутствия подозреваемых.
- В то же время 27 стран Евросоюза одобрили санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Тихановская раскрыла, что может сказать Путину при встрече
- Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не собирается просить помощи у Владимира Путина, но готова к переговорам. Единственное, о чем просит Тихановская Россию — не вмешиваться в дела Белоруссии.
Армения и Азербайджан продолжили боевые действия
- Армения нанесла ракетные удары по азербайджанскому городу Гянджа, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии. По данным Баку, есть погибшие со стороны гражданского населения. Ереван причастность к удару отрицает.
Глава Украины назвал условия ухода со своего поста
- Президент Украины Владимир Зеленский готов уйти в отставку, если не сможет закончить военные столкновения в Донбассе.
Названа причина загрязнения океана в районе Камчатки
- По мнению вице-президента Российской академии наук Андрея Адрианова, причиной массовой гибели животных в Авачинском заливе на Камчатке могли стать токсины, выделяемые микроводорослями.
Бывший губернатор Хабаровского края встал на сторону Фургала
- Экс-губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поддержал бывшего главу региона Сергея Фургала. Шпорт заявил, что суд над Фургалом должен проходить в Хабаровске.
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